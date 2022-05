Visites du Jeudi > Ferme de Grémi Sainte-Cécile Sainte-Cécile Catégories d’évènement: Manche

Sainte-Cécile

Visites du Jeudi > Ferme de Grémi Sainte-Cécile, 28 juillet 2022, Sainte-Cécile.

2022-07-28 16:00:00 – 2022-07-28 18:00:00

Sainte-Cécile Manche Sainte-Cécile Découvrez nos belles races normandes, dont le Porc de Bayeux , race menacée. Approchez nos animaux au fil d’une visite classique de la ferme et participez en donnant le goûter à certains d’entre eux ! Capacité : 10 personnes maximum. Horaires : 16h. Durée : 1h30-2h. Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des bottes ou des chaussures fermées (obligatoires). Réservation en ligne sur lafermedegremi.fr Découvrez nos belles races normandes, dont le Porc de Bayeux , race menacée. Approchez nos animaux au fil d’une visite classique de la ferme et participez en donnant le goûter à certains d’entre eux ! Capacité : 10 personnes maximum. Horaires :… lafermedegremi@yahoo.com +33 7 69 90 22 78 https://www.lafermedegremi.fr/ Découvrez nos belles races normandes, dont le Porc de Bayeux , race menacée. Approchez nos animaux au fil d’une visite classique de la ferme et participez en donnant le goûter à certains d’entre eux ! Capacité : 10 personnes maximum. Horaires : 16h. Durée : 1h30-2h. Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des bottes ou des chaussures fermées (obligatoires). Réservation en ligne sur lafermedegremi.fr Sainte-Cécile

