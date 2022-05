Visites du Jeudi > Ferme de Grémi Sainte-Cécile Sainte-Cécile Catégories d’évènement: Manche

Sainte-Cécile

Visites du Jeudi > Ferme de Grémi Sainte-Cécile, 23 juin 2022, Sainte-Cécile.

2022-06-23 16:00:00 – 2022-06-23 18:00:00

Sainte-Cécile Manche Découvrez nos belles races normandes, dont le Porc de “Bayeux”, race menacée. Approchez nos animaux au fil d’une visite “classique” de la ferme et participez en donnant le goûter à certains d’entre eux ! Capacité : 10 personnes maximum. Horaires : 16h. Durée : 1h30-2h. Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des bottes ou des chaussures fermées (obligatoires). Réservation en ligne sur lafermedegremi.fr Découvrez nos belles races normandes, dont le Porc de “Bayeux”, race menacée. Approchez nos animaux au fil d’une visite “classique” de la ferme et participez en donnant le goûter à certains d’entre eux ! Capacité : 10 personnes maximum. Horaires :… lafermedegremi@yahoo.com +33 7 69 90 22 78 https://www.lafermedegremi.fr/ Découvrez nos belles races normandes, dont le Porc de “Bayeux”, race menacée. Approchez nos animaux au fil d’une visite “classique” de la ferme et participez en donnant le goûter à certains d’entre eux ! Capacité : 10 personnes maximum. Horaires : 16h. Durée : 1h30-2h. Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des bottes ou des chaussures fermées (obligatoires). Réservation en ligne sur lafermedegremi.fr Sainte-Cécile

