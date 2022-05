Visites du Jeudi > Ferme de Grémi

Visites du Jeudi > Ferme de Grémi, 8 septembre 2022, . Visites du Jeudi > Ferme de Grémi

2022-09-08 16:00:00 16:00:00 – 2022-09-08 18:00:00 18:00:00 Découvrez nos belles races normandes, dont le Porc de Bayeux , race menacée. Approchez nos animaux au fil d’une visite classique de la ferme et participez en donnant le goûter à certains d’entre eux ! Capacité : 10 personnes maximum. Horaires :… dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville