Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Découvrez l’art du vitrail, l’harmonie des couleurs, les jeux de lumières verre – Fusing – Technique Tiffany – Vente directe de nos production. Horaires : 10h et 16h. Durée : 45min. Gratuit. Découvrez l’art du vitrail, l’harmonie des couleurs, les jeux de lumières verre – Fusing – Technique Tiffany – Vente directe de nos production. Horaires : 10h et 16h. Durée : 45min. Gratuit. alba.fabiola.lozano@gmail.com +33 6 63 06 57 96 Découvrez l’art du vitrail, l’harmonie des couleurs, les jeux de lumières verre – Fusing – Technique Tiffany – Vente directe de nos production. Horaires : 10h et 16h. Durée : 45min. Gratuit. Villedieu-les-Poêles 25 rue carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

