Venez découvrir, parmi les étapes de création de sacs et autres objets en cuir : la teinture, la couture main, la sculpture sur cuir. Horaires : 11h et 14h. Rendez-vous à la boutique au 19 rue carnot. Gratuit. Durée : 1h.

