Les jardins de l’ancienne abbaye de Tuffé ont été recomposés à partir de 2008 par les bénévoles de l’association des Amis de l’abbaye, sur l’emplacement des jardins réguliers disparus et en intégrant les vestiges d’un jardin romantique de la fin du XIXe siècle. Une dizaine d’univers jardinés accompagnent aujourd’hui les vestiges architecturaux de l’abaye et évoquent l’histoire mouvementée des lieux. Conçus dans une optique de développement durable et dans le respect de la biodiversité, ils intégrent des zones refuge pour la petite faune et tendent vers une gestion économe de l’eau, notamment par l’utilisation d’un bélier hydraulique.

Visite libre des jardins de l’abbaye de Tuffé, recomposés à partir de 2008 sur l’emplacement des jardins réguliers disparus, en intégrant les vestiges d’un jardin romantique de la fin du XIXe siècle. Jardins de l’abbaye Place du Général Leclerc (place de l’église), Tuffé, Sarthe, Pays de la Loire Tuffé Tuffé Sarthe

