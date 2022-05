Visites du château du Pin, jardins, expositions Fabras Fabras Catégories d’évènement: Ardèche

Fabras Ardêche Fabras Visites commentées du château et des expositions. sur rdv.(1h30). La visite peut être couplée avec celle des jardins classés Jardin remarquable où sont également exposées des œuvres. Atelier du peintre, cabinet de curiosités, expositions, ateliers d’art. contact@chateaudupin.org +33 4 75 38 05 26 http://www.chateaudupin.org/ Château du Pin 150, chemin du Château du Pin Fabras

