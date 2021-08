Visites du château de Montby Château de Montby, 18 septembre 2021, Gondenans-Montby.

Visites du château de Montby

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Montby

Venez découvrir le château de Montby ! Château du XIIème siècle, assiégé et dévasté à plusieurs reprises au cours des siècles. Régulièrement reconstruit, il offre actuellement une mosaïque de différentes époques. Le visiteur peut voir les bases d’un pont-levis, tours de défense, mur d’enceinte, cour intérieure, jardin médiéval, latrines, bouche à feu, etc. Depuis plus de 10 ans l’association « les Amis du Château de Montby » restaure ce site. Vous pourrez ainsi découvrir salle rénovée, vitraux, cheminée, fenêtres à meneaux… À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, le château ouvre ses portes samedi 18 septembre de 14h à 18h et dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 18h et vous propose visite libre et/ou guidée (environ 1h)

Gratuit

Venez découvrir ces murs pouvant atteindre 1,80 m de large et chargés d’histoire qui commença au Moyen Âge

Château de Montby 14 route d’Uzelle, 25340 Gondenans Montby Gondenans-Montby Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00