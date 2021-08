Guérigny Château et parc de la Chaussade Guérigny Guérigny, Nièvre Visites du Château de la Chaussade, des parcs et des Forges Royales Château et parc de la Chaussade Guérigny Guérigny Catégories d’évènement: Guérigny

### [Inscription en ligne](https://www.chateaudelachaussade.fr/inscription-journees-du-patrimoine) [**Voir la vidéo**](https://youtu.be/AdE1-R1iRlw) Cette année un parcours exceptionnel est proposé aux visiteurs du site de la Chaussade : le Château avec pour la première fois une visite intérieure de certains batiments, la présentation du projet de réhabilitation, les Forges Royales et la présentation de ses projets d’aménagements notament le batiment à clocheton (future halle polyvalente pouvant accueillir 600 personnes) et la microcentrale hydroélectrique . Les visiteurs seront accompagnés durant leur parcours par un guide.

Visites guidées gratuites (parcours long 1h30 / Parcours cours / 45 Min)

Découvrez ces joyaux du XVIIIème siècle, qui ont tenu un rôle crucial dans l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique

