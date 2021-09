Guingamp Château de Pierre II Côtes-d'Armor, Guingamp Visites du Château de Guingamp, dit de Pierre II Château de Pierre II Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Les vestiges du château de Guingamp, dit de Pierre II, permettent une lecture à ciel ouvert de la construction-reconstruction d’un château sur lui-même. Entre 1034, date de la première motte castrale féodale et 1626, date de l’arasement du dernier château sur ordre du roi Louis XIII, trois forteresses typiques de leur époque, se sont succédées sur ce site. Les matériaux issus de la démolition du château servirent à la construction du couvent des Augustines Hospitalières (actuel Hôtel de Ville). Aujourd’hui, ce lieu fondateur de la ville de Guingamp, longtemps fermé au public est enfin ouvert. L’accessibilité de la courtine sud permet d’apprécier un panorama unique.

Visites libres le samedi 18 et guidées le dimanche 19 septembre.

Château de Pierre II Place du château, 22200 Guingamp Guingamp Moulin des Salles Côtes-d'Armor

