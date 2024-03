VISITES DU CHATEAU DE GOULAINE Haute-Goulaine, samedi 30 mars 2024.

VISITES DU CHATEAU DE GOULAINE Haute-Goulaine Loire-Atlantique

Le château est ouvert tous les jours du 30 mars au 11 novembre de 14h-18h30 (sauf samedi 6 & dimanche 7 avril 10h-18h).

À partir du 30 mars et jusqu’au 11 novembre, le château de Goulaine ouvre ses portes tous les jours de 14h à 18h30.|

La saison 2024 s’annonce riches en nouveautés. Des audioguides seront désormais proposés aux visiteurs libres, des visites nocturnes et une exposition seront organisées cet été .|

Comme l’an dernier, le spectacle immersif de la Belle et la Bête reprendra ses quartiers dans le Château à l’automne ce fut un énorme succès en 2023 avec 34 000 billets vendus !|

Une visite adaptée aux petits comme aux grands.|

La médiation culturelle a été complètement retravaillée afin proposer une nouvelle version de la visite guidée (uniquement les weekends, jours fériés et vacances scolaires).Dès l’entrée dans la cour d’honneur, les visiteurs sont plongés au coeur de la Renaissance. Librement ou accompagné par un guide, Goulaine livre ses secrets.|

Goulaine est un château privé, sa visite entraîne petits et grands dans les tourbillons d’une histoire fascinante, elle vous dévoilera la vie des seigneurs de Goulaine à travers des anecdotes et légendes familiales.|

Pour le jeune public, la devise apprendre en s’amusant prend tout son sens ! En parallèle de la visite guidée ludique et adaptée aux enfants, un parcours-jeu permet de découvrir les espaces. En répondant aux énigmes posées, les enfants découvriront des codes secrets leur permettent d’ouvrir le coffre aux trésors !|

Les enfants peuvent devenir Princesses, chevaliers, mousquetaires, à eux de choisir leur personnage pour le temps de la visite ! Des costumes sont à disposition à l’accueil. Location de costumes pour les enfants de 2€. 5.5 5.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-11-11

Allée du Château

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@chateaudegoulaine.fr

L’événement VISITES DU CHATEAU DE GOULAINE Haute-Goulaine a été mis à jour le 2024-03-19 par eSPRIT Pays de la Loire