du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à tribunal de commerce Château Armieux

Le château Armieux a été construit entre 1898 et 1903 par le négociant Edmond Armieux. L’association AJACOSAP propose aux visiteurs un diaporama sur la vie salonaise fin XIXè début XXè siècle et celle du château liée à celle du Tribunal de Commerce, le tout agrémenté de concerts lyriques par l’Association Mezza Voce.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu tribunal de commerce Château Armieux Adresse 481 Boulevard de la République 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville tribunal de commerce Château Armieux Salon-de-Provence