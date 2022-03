Visites du chantier Test de la Tour Perret Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Visites du chantier Test de la Tour Perret Grenoble, 5 mars 2022, Grenoble.

2022-03-05

Grenoble Isère EUR 0 0 Avant le démarrage du chantier à l’automne 2022, venez découvrir les résultats du chantier test de la tour Perret qui ont permis de définir son protocole de restauration. Grenoble Alpes Tourisme 14 rue de la République Grenoble

