**Visites du théâtre : de 10h à 12h et de 14h à 16h30.** _En parallèle, visite guidée proposée par Le TransFo à 16h pour découvrir le site du Transformateur à Saint-Nicolas-de-Redon._ Toute la journée l’équipe du Canal vous fera découvrir les coulisses du théâtre ! Vous pourrez ainsi voir ce que vous ne voyez jamais et pénétrer dans les espaces habituellement réservés aux artistes. Le Canal,Théatre intercommunal du pays de Redon Place du Parlement, 35600, Redon Redon Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00

