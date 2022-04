Visites d’Expo Champagney, 31 mai 2022, Champagney.

Visites d’Expo Maison de la Négritude 24 grande rue Champagney

2022-05-31 – 2022-05-31 Maison de la Négritude 24 grande rue

Champagney Haute-Saône

Une visite guidée de l’exposition est proposée à 16h30, sur inscription uniquement au 03.84.23.25.45.

La nouvelle exposition .:

« C’est à ce prix que vous mangez du sucre » (Voltaire)

La vie sur une habitation coloniale de Saint-Domingue au XVIIIème siècle.

A travers l’exemple de deux habitations, c’est-à-dire des domaines agro-industriels dont la taille varie généralement selon la nature de la culture qui y est développée, cette nouvelle exposition conçue par la Maison de la Négritude fait le point sur les conséquences du développement de la canne à sucre, du cacao et du café au XVIIIème sur la vie des habitants et de leurs esclaves dans cette colonie française (1697/1802) qui fut surnommée « la Perle des Antilles » en raison de son rôle économique considérable pour le royaume de France de Louis XIV à Napoléon Ier.

Des outils pédagogiques ( quizz, jeu des 7 familles, …) permettront aux petits comme aux grands de découvrir les différentes facettes du sucre, du café et du chocolat qui aujourd’hui font partie de notre quotidien.

Cette exposition est à découvrir pendant les heures d’ouverture du musée.

musee@champagney.fr +33 3 84 23 25 45 http://www.maisondelanegritude.fr/

Une visite guidée de l’exposition est proposée à 16h30, sur inscription uniquement au 03.84.23.25.45.

La nouvelle exposition .:

« C’est à ce prix que vous mangez du sucre » (Voltaire)

La vie sur une habitation coloniale de Saint-Domingue au XVIIIème siècle.

A travers l’exemple de deux habitations, c’est-à-dire des domaines agro-industriels dont la taille varie généralement selon la nature de la culture qui y est développée, cette nouvelle exposition conçue par la Maison de la Négritude fait le point sur les conséquences du développement de la canne à sucre, du cacao et du café au XVIIIème sur la vie des habitants et de leurs esclaves dans cette colonie française (1697/1802) qui fut surnommée « la Perle des Antilles » en raison de son rôle économique considérable pour le royaume de France de Louis XIV à Napoléon Ier.

Des outils pédagogiques ( quizz, jeu des 7 familles, …) permettront aux petits comme aux grands de découvrir les différentes facettes du sucre, du café et du chocolat qui aujourd’hui font partie de notre quotidien.

Cette exposition est à découvrir pendant les heures d’ouverture du musée.

Maison de la Négritude 24 grande rue Champagney

dernière mise à jour : 2022-04-15 par