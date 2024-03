Visites des serres tropicales en autonomie Jardin du conservatoire botanique national de Brest Brest, samedi 1 juin 2024.

Visites des serres tropicales en autonomie Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin du conservatoire botanique national de Brest Visites autonomes des serres tropicales : 4 € / personne – gratuit (-8 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

• Visites des serres tropicales en autonomie

Tarif réduit pour tous : 4 € / gratuit (-8 ans). Les billets sont à retirer au pavillon d’accueil avant 17h.

à noter aussi samedi 1er et dimanche 2 juin

• Visites guidées gratuites du jardin à 14h30 et 16h.

Durée 1h par groupe de 25 personnes maximum. Les billets sont à retirer au pavillon d’accueil le jour-même

Jardin du conservatoire botanique national de Brest Rampe du Stang-Alar, 29200, Brest, Finistère, Bretagne, France Brest 29200 Finistère Bretagne 02 98 41 88 95 http://www.cbnbrest.fr https://www.instagram.com/jardinducbndebrest/?hl=fr;https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-botanique-national-de-Brest/208665812495645?ref=hl Des trésors rares et préservés

Découvrez le monde végétal en famille. Les serres tropicales vous font voyager parmi les plantes les plus rares de la planète. Un détour par le jardin et les expositions temporaires et vous repartez avec le plein d’images !

Label Jardin remarquable et Jardin botanique de France.

© Mathieu Le Gall