2022-07-12 – 2022-07-12

Semur-en-Auxois Côte-d’Or Semur-en-Auxois EUR 0 0 Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité mis en place par la ville de Semur-en-Auxois et en partenariat avec la LPO, différentes actions sont menées autour de cette thématique. Des actions de médiation sont proposées au public tout au long de l’année.

Des visites à deux voix sont ainsi mises en place afin de faire découvrir les sentiers des chaumes qui entourent la ville. Animées par Christophe Deschamps de la Société Naturaliste du Montbardois et Céline Duchesne animatrice du patrimoine de la ville de Semur-en-Auxois. contact@terres-auxois.fr +33 3 80 97 05 96

