Maine-et-Loire Accompagné d’un guide, membre de l’association HCLM, parcourez ce village et arpentez ses rues chargées de mémoire. A travers cette promenade de 2 kilomètres, prenez le temps d’observer chaque façade. Vous découvrirez probablement des vestiges du passé. Laissez-vous guider à travers le village, lieu empreint d’histoire… Tarif : Gratuit

Jauge limitée : 12 personnes maximum

