le dimanche 19 septembre

La compagnie d’arc propose : – la visite de sa salle d’arme, avec présentation de l’histoire de la Cie depuis le moyen âge, – la visite de ses 2 jeux d’arc et présentation du tir beusault (tir traditionnel), – une initiation au tir à l’arc à l’issue de la visite

Départ des visites toutes les 30 minutes, pas de visite libre, petit groupe en raison de la crise sanitaire

La Compagnie d’arc d’Amiens, fondée en 1803, propose à la visite sa salle d’armes et ses jeux d’arc (1913). Ils sont pour la 1ère fois, ouvert au public, lors des Journées Européennes du Patrimoine Compagnie d’arc d’Amiens 15 rue Lannoy 80000 Amiens Amiens Somme

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:30:00

