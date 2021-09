Gignac Gignac Gignac, Hérault VISITES DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC ET DEGUSTATIONS DE VINS Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

VISITES DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC ET DEGUSTATIONS DE VINS Gignac, 16 octobre 2021, Gignac. VISITES DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC ET DEGUSTATIONS DE VINS 2021-10-16 15:00:00 – 2021-10-16 19:00:00

Gignac Hérault Gignac Venez découvrir les jardins historiques du Domaine de Rieussec lors d’une visite commentée. Jardin à la française, jardin anglais, orangerie et allée de buis enchantent les lieux situés à proximité d’une chapelle romane. La déambulation dans les jardins paysagés se poursuivra par une visite de la cave et du chai. Durant la visite, vous dégusterez les vins primés du domaine.

+33 6 07 38 21 22

Réservation obligatoire jusqu'à 48h avant.

Réservation obligatoire jusqu’à 48h avant. dernière mise à jour : 2021-08-27 par

