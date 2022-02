Visites des jardins du château du Pailly Parc du château du Pailly Le Pailly Catégories d’évènement: Haute-Marne

Le Pailly

Visites des jardins du château du Pailly Parc du château du Pailly, 4 juin 2022, Le Pailly. Visites des jardins du château du Pailly

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château du Pailly Entrée libre gratuite et visite guidée à 6€ (+ tarifs réduits).

Venez découvrir ou redécouvrir les jardins du château du Pailly (jardin régulier, jardin à l’anglaise, potager, chambre de verdure…) grâce à une visite libre ou une visite guidée (environ 1h30 à 2h) Parc du château du Pailly Rue du Breuil de Saint-Germain, Le Pailly, Haute-Marne, Grand Est Le Pailly Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:15:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:15:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Le Pailly Autres Lieu Parc du château du Pailly Adresse Rue du Breuil de Saint-Germain, Le Pailly, Haute-Marne, Grand Est Ville Le Pailly lieuville Parc du château du Pailly Le Pailly Departement Haute-Marne

Parc du château du Pailly Le Pailly Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pailly/

Visites des jardins du château du Pailly Parc du château du Pailly 2022-06-04 was last modified: by Visites des jardins du château du Pailly Parc du château du Pailly Parc du château du Pailly 4 juin 2022 Le Pailly Parc du château du Pailly Le Pailly

Le Pailly Haute-Marne