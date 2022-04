Visites des expositions et échanges Citéco – Cité de l’Économie, 14 mai 2022 19:00, Paris.

Le temps d’une soirée, la Citéco ouvre gratuitement ses portes jusqu’à tard dans la nuit. L’occasion de (re)découvrir l’exposition permanente de Citéco, l’exposition temporaire “Simone Veil, un destin européen” de rencontrer, échanger et débattre avec nos médiateurs, et de se détendre au bar tenu par la Brasserie de la Goutte d’Or.

Citéco est le nouveau lieu culturel et éducatif parisien et unique en Europe, qui a pour but de rendre l’économie accessible à tous. On y découvre que l’économie fait partie du quotidien. Jeux, manipulations, images, expériences ludiques et éclectiques, dévoilent avec humour et pédagogie, les dessous de cette matière particulièrement riche et mal connue.

Le musée s’est installé dans un magnifique hôtel particulier néo-Renaissance, devenu succursale de la banque de France avant de se changer en Cité de l’Économie.

http://www.citeco.fr

Metro (Line 1 and 2) Malesherbes Villiers Monceau. Bus no. 20, 30, 31, 93 Saturday 14 May, 19:00

Citéco is the new Parisian cultural and educational place and unique in Europe, which aims to make the economy accessible to all. We discover that the economy is part of everyday life. Games, manipulations, images, playful and eclectic experiences, unveil with humour and pedagogy, the undersides of this particularly rich and poorly known material. The museum was installed in a magnificent neo-Renaissance mansion, which became a branch of the Banque de France before changing into the Cité de l’Économie. psychic impairment;hearing impairment

Por una noche, la Citeco abre sus puertas de forma gratuita hasta altas horas de la noche. La oportunidad de (re)descubrir la exposición permanente de Citeco, la exposición temporal “Simone Veil, un destino europeo” para reunirse, intercambiar y debatir con nuestros mediadores, y relajarse en el bar de la Brasserie de la Goutte d’Or.

Sábado 14 mayo, 19:00

1 place du Général Catroux 75017 Paris 75017 Paris Île-de-France