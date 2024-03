Visites des coulisses du Frac Frac Centre – Les Turbulences Orléans, vendredi 12 avril 2024.

Visites des coulisses du Frac Découvrez le Frac et ses expositions en passant du côté des coulisses 12 avril et 17 mai Frac Centre – Les Turbulences Sur réservation, 4€ par personne

Pour la première visite des nouvelles expositions, on vous raconte les anecdotes croustillantes du montage et les secrets des œuvres de la collection.

Tarif : 4 € par personne

Réservation conseillée

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Frac Centre-Val de Loire