Visites des collections du musée : Ensemble faisons vivre le patrimoine ———————————————————————– Ensemble faisons vivre le patrimoine, un corpus de visites proposées par des « médiateurs » volontaires qui présenteront un gros plan sur une oeuvre qu’ils auront choisie.

Retrouvez l’ensemble des conditions sanitaires de visite sur notre site internet https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T15:45:00

