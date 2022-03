Visites des collections de minéralogie, de météorites et pierres précieuses Musée de minéralogie MINES ParisTech Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visites des collections de minéralogie, de météorites et pierres précieuses Musée de minéralogie MINES ParisTech, 14 mai 2022, Paris. Visites des collections de minéralogie, de météorites et pierres précieuses

Musée de minéralogie MINES ParisTech, le samedi 14 mai à 18:00

Situé au cœur du Quartier latin (hôtel Vendôme), au 1er étage des locaux de MINES ParisTech, dans un décor du milieu du XIXe siècle, le musée de Minéralogie représente l’une des plus belles collections mondiales de minéralogie et constitue une ressource indispensable pour des recherches fondamentales et appliquées. Sa vocation d’inventaire scientifique des ressources minérales de la terre, alliée à la frappante beauté des pièces exposées réveille immanquablement notre capacité d’émerveillement. Il renferme quelques 100 000 échantillons, 300 météorites et matériaux artificiels, 700 gemmes dont 4 500 objets en expositions. [www.musee.minesparis.psl.eu](http://www.musee.minesparis.psl.eu) @Mineralotech

Gratuit sur inscription

Découverte de l’une des plus belles collections mondiales de minéraux dans l’hôtel de Vendôme ou se trouve l’Ecole des Mines de Paris Musée de minéralogie MINES ParisTech 60 boulevard Saint-Michel 75006 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée de minéralogie MINES ParisTech Adresse 60 boulevard Saint-Michel 75006 Paris Ville Paris lieuville Musée de minéralogie MINES ParisTech Paris Departement Paris

Musée de minéralogie MINES ParisTech Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visites des collections de minéralogie, de météorites et pierres précieuses Musée de minéralogie MINES ParisTech 2022-05-14 was last modified: by Visites des collections de minéralogie, de météorites et pierres précieuses Musée de minéralogie MINES ParisTech Musée de minéralogie MINES ParisTech 14 mai 2022 Musée de minéralogie MINES ParisTech Paris Paris

Paris Paris