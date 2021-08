Chevilly-Larue Association CEM Jazz Chevilly-Larue, Val-de-Marne Visites des archives du Jazz (Association CEM Jazz) Association CEM Jazz Chevilly-Larue Catégories d’évènement: Chevilly-Larue

Visite des archives du jazz conservées par l’association CEM Jazz (fonds d’artistes jazz, collections de 78 tours, partitions, etc.), avec explication de ce qu’est une archive, des démonstrations de 78 tours.

Visites toute la journée, par groupes de 5 personnes maximum. Inscription demandée

Visite des archives du jazz Association CEM Jazz 3 rue du Nivernais 94550 Chevilly-Larue Chevilly-Larue Val-de-Marne

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T16:00:00

