### Visites des anciennes semouleries de Bourlion en compagnie d’Anne Tabel et Nathanaëlle Gervais. Visite toutes les 30 minutes de 14h30 à 16h (durée de la visite 45 minutes).

Gratuit. Inscription obligatoire, nombre de places limité. RV : 46 rue de Bourlion – Gond-Pontouvre Stationnement conseillé parking gymnase Nelson Pailloux (10mn de marche jusqu’au point de RV).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00

