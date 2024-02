Visites, dégustations, pique-nique ou planche apéro au Domaine du Grand Mayne Villeneuve-de-Duras, mardi 2 janvier 2024.

Des visites explicatives, instructives et gratuites du domaine et du chai en français, anglais ou espagnol ; visites suivies d’une dégustation de toute notre gamme. Possibilité de commander un pique-nique local et de saison, à déguster au cœur des vignes, sous notre chêne centenaire ou dans le chai à barrique. En été, nous proposons des planches de charcuterie et de fromage (local) à déguster avec un verre de vin sur notre terrasse.

N’hésitez pas à nous appeler pour plus d’informations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02

fin : 2024-12-31

Domaine du Grand Mayne

Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine domaine@grandmayne.net

