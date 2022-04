VISITES-DÉGUSTATION – MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU Val-du-Layon, 3 juillet 2022, Val-du-Layon.

VISITES-DÉGUSTATION – MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU Place des vignerons Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou Val-du-Layon

2022-07-03 – 2022-07-03 Place des vignerons Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou

Val-du-Layon Maine-et-Loire Val-du-Layon

EUR Laissez-vous guider et partez à la découverte des secrets des vins d’Anjou !

Durant votre visite accompagné d’un guide du Musée, explorez puis dégustez ce mélange de modernité et de tradition. Parce que les vins que nous buvons sont typiques et uniques, vous repartirez d’ici avec de nombreuses images et connaissances à transmettre à votre tour.

Tout commence par une visite du Musée : le guide emmène les visiteurs dans les salles d’expositions pour leurs faire découvrir tous les secrets des vignerons d’Anjou-Saumur. Pendant une heure, tous les thèmes sont abordés : le terroir, le cycle de la vigne, les travaux de la vigne et son histoire, la vinification et les particularités des vins locaux… Rien n’est laissé au hasard ! ​

Après la théorie, la pratique ! Suite à cette visite riche en informations, nous proposons aux visiteurs de déguster différents vins d’Anjou-Saumur : une dégustation de vins issus du chenin, cépage caractéristique des blancs d’Anjou, ou du cabernet-franc, cépage du Val de Loire par excellence !

Les guides en profitent pour leur apprendre l’art de la dégustation, en expliquant comment parler et décrire un vin, ses arômes et ses saveurs, en toute simplicité !

Le Musée est un lieu de rencontre : la rencontre entre vous, visiteurs, et une équipe passionnée par le monde viticole et le métier de vigneron.

contact@musee-vigne-vin-anjou.fr +33 2 41 78 42 75 http://www.musee-vigne-vin-anjou.fr/

