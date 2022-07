Visites dégustation de la brasserie Micromégas Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Visites dégustation de la brasserie Micromégas Saint-Sever, 2 août 2022, Saint-Sever. Visites dégustation de la brasserie Micromégas

26 avenue du Général De Gaulle Micromégas Microbrasserie Saint-Sever Landes Micromégas Microbrasserie 26 avenue du Général De Gaulle

2022-08-02 – 2022-08-02

Micromégas Microbrasserie 26 avenue du Général De Gaulle

Saint-Sever

Landes EUR Profitez de votre été pour découvrir la Brasserie Micromégas !

Au programme : visite de la brasserie puis dégustation de bière en fin de visite. (format 33 cl)

Micromégas Microbrasserie 26 avenue du Général De Gaulle Saint-Sever

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

