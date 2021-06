Saint-Priest-en-Jarez Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Loire, Saint-Priest-en-Jarez Visites découvertes et inédites des nouvelles expositions du MAMC+ Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez Catégories d’évènement: Loire

Pour la Nuit Européenne des Musées 2021, venez fêter la réouverture du MAMC+ et régalez-vous avec quatre nouvelles expositions : [Hassan Sharif : _I am the single work artist_](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/expositions/hassan-sharif) , [Déjà-vu. _Le design dans notre quotidien_](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/expositions/deja-vu-le-design-dans-notre-quotidien), [Léa Belooussovitch : _Feelings on felt_](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/expositions/lea-belooussovitch) et [Éric Manigaud : _La mélancolie des vaincus_](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/expositions/eric-manigaud). Art, design, dessins, installations : chacun trouvera de quoi rêver, s’inspirer et échanger ! Profitez de nos visites guidées gratuites des expositions, programmées toutes les 30 minutes (de 18 h 30 à 23 h) ! Entre 18h et 20h : programmation de visites spécifiques. Départs simultanés à 18h30. Durée des interventions : 1h – Visite tactile (Exposition Hassan Sharif) : public famille (Accessible aux personnes en situation de handicap visuel). – Visite gestes et postures (Exposition Déjà-Vu) : public famille (Accessible aux personnes en situation de handicap intellectuel). – Visite philo (Exposition Eric Manigaud) : public adulte. Entre 20h et 23h : programmation zoom sur les espaces d’exposition. Départs toutes les 30 minutes, 1 à 2 groupes dans chacune des expositions. Durée des visites : 20 à 30 min. – Hassan Sharif : _I am the single work artist_ – Déjà vu :_Le design dans notre quotidien_ – Eric Manigaud : _La mélancolie des vaincus_ – Léa Belooussovitch : _Feelings on felt_ La Nuit Européenne des Musées, c’est aussi l’occasion d’essayer nos outils numériques : Explorez les salles avec notre appli de visite [MAMC+ Saint-Etienne](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/lappli-du-mamc) et ses parcours thématiques. Découvrez notre jeu [Trouve ton œuvre sœur](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/oeuvresoeur), un test de personnalités rigolo sur smartphone en lien avec l’expo [Déjà-vu. Le design dans notre quotidien](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/expositions/deja-vu-le-design-dans-notre-quotidien). Laissez-vous guider par les lycéens d’Honoré d’Urfé dans l’exposition d’Éric Manigaud, avec une série de podcasts à écouter, réalisée dans le cadre du projet La classe, l’œuvre. Sur le parvis, le Musée invite le label stéphanois Positive Education, organisateur du [festival](https://positiveeducation.fr/) du même nom, pour une programmation house, electro et bass music avec Jacques Satre, To Van Kao, LISA et E-Unity. **Buvette et restauration tout au long de la soirée avec les foodtrucks Sajm et TaoNomad** Une soirée avec masques, gel et gestes barrières mais avec le sourire garanti !

Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Rue Fernand Léger – 42270 Saint-Priest-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France

