Visites, découvertes et animations au Jardin Botanique de Metz! Jardin botanique de Metz Montigny-lès-Metz, samedi 1 juin 2024.

Visites, découvertes et animations au Jardin Botanique de Metz! Le Jardin Botanique de Metz, un lieu riche d’histoire humaine et végétale… 1 et 2 juin Jardin botanique de Metz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Créé en 1802 pour répondre aux besoins d’un enseignement qualitatif de la biologie végétale et de l’horticulture, il fut déplacé ici, sur le domaine de Frescatelly, en 1867. Il invite le public, lors de ces Rendez-Vous aux Jardins 2024, à la découverte de nombreuses animations, ambiances musicales, visites guidées (pour adultes et enfants) ou encore expositions et conférences !

Au programme :

Visites guidées des serres et du jardin botanique ;

Douceurs salées et sucrées à la Buvette du botanique et aux divers Food Trucks ;

Stands : artisanat, vente de plantes et de livres avec nos partenaires, stands nature ;

Conférences, balades contées, animations musicales ;

Visites et activités adaptées au jeune public.

Programmation complète à venir.

Jardin botanique de Metz 27, ter rue de Pont-à-Mousson, Montigny-lès-Metz, Moselle, Grand Est Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est Parc paysager de 4,4 hectares typique de la fin du XIXe s., aménagé en jardin à l’anglaise, le Jardin Botanique possède de superbes serres, conçues par Wahn en 1898, à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1861, qui abritent des collections de plantes exotiques, et des espaces de jardins contemporains avec de nombreuses collections de plantes et d’arbres remarquables. Aire de jeux, buvette et petit train pour les enfants les jours de beau temps.

