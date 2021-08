Pontivy Château des Rohan Morbihan, Pontivy Visites-découvertes du château des Rohan Château des Rohan Pontivy Catégories d’évènement: Morbihan

Les récentes péripéties traversées par cet imposant édifice ont permis, grâce aux études de chercheurs, fouilles archéologiques et travaux de restauration, d’actualiser la connaissance du site. A l’occasion des journées européennes du patrimoine, les médiateurs vous livrent une vision renouvelée de l’histoire du château des Rohan. Laissez-vous conter la petite et la grande histoire du monument devant ses imposantes façades qui ont beaucoup à vous dire ! Le protocole de sécurité du site ne permettra pas de découvrir les intérieurs, mais ces visites de 45 minutes seront à n’en pas douter une bonne mise en bouche avant de plus grandes découvertes, dès que les conditions seront réunies ! _Informations : Office de tourisme au 02 97 25 04 10_

Inscription sur place au stand “visites guidées” devant l’entrée du château. Nombre de places limité. Port du masque obligatoire.

Venez (re)découvrir l’histoire du château avec une visite en extérieur du site ! Château des Rohan 63 rue du Général de Gaulle, 56300, Pontivy Pontivy Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Pontivy Autres Lieu Château des Rohan Adresse 63 rue du Général de Gaulle, 56300, Pontivy Ville Pontivy lieuville Château des Rohan Pontivy