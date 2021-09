Visites découvertes des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence, 18 septembre 2021, Les Baux-de-Provence.

Visites découvertes des Baux-de-Provence 2021-09-18 – 2021-09-19

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Visite guidée découverte du village

Benjamin, guide conférencier, vous invite à un voyage insolite au travers des ruelles du village à la découverte de son histoire. L’architecture des Baux-de-Provence traduit une histoire riche, faite d’une succession d’occupations humaines, aux vies et aux usages variés. Chaque hôtel particulier comme chaque bâtiment du village possède sa propre histoire et recèle mille secrets qu’un simple regard ne peut déceler.

Cette visite vous invite à un voyage insolite au cœur de la Cité, vous permettant ainsi de découvrir l’histoire singulière de ce lieu unique.



Visite sur les pas des Grimaldi, Princes de Monaco

Votre guide vous propose un voyage à travers le temps à la découverte des traces laissées par les Souverains Monégasques.

Découvrez les liens historiques qui unissent depuis plus de 400 ans Les Baux et Monaco. La seigneurie des Baux est donnée, en 1642 par le roi Louis XIII, à Hercule Grimaldi, Prince de Monaco, pour le remercier de sa politique favorable à la couronne de France.

A la Révolution française, la famille Monégasque est dépossédée des lieux mais le titre de Marquis des Baux continue d’être traditionnellement porté par le Prince héréditaire, aujourd’hui le Prince Jacques.

Votre guide évoque les étapes du passé qui a uni les deux rochers. Il vous propose un voyage à travers le temps à la découverte des traces laissées par les Souverains Monégasques.

Découvrez les Baux mis à l’honneur à travers quatre visites guidées.

tourisme@lesbauxdeprovence.com +33 4 90 54 34 39 http://www.lesbauxdeprovence.com/

