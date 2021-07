Chaponost Chaponost Chaponost, Rhône Visites découverte du géant de pierres Chaponost Chaponost Catégories d’évènement: Chaponost

Chaponost Rhône Chaponost EUR Découverte des différentes étapes de construction d’un aqueduc de façon ludique pour les enfants et visite guidée pour les parents en parallèle. Des clés de lectures pour percer les secrets de ce géant de pierres. Visites en partenariat avec l’ARAIRE. accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr +33 4 78 45 09 52 http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-08 par OTI des Monts du Lyonnais

