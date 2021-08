Auch Médiathèque de Grand Auch Auch, Gers Visites découverte du fonds ancien Médiathèque de Grand Auch Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Visites découverte du fonds ancien Médiathèque de Grand Auch, 1 septembre 2021, Auch. Visites découverte du fonds ancien

le mercredi 1 septembre à Médiathèque de Grand Auch Sur inscription

Patrimoine pour tous ! 38e édition des Journées européennes du patrimoine. Visite commentée de la réserve abritant le fonds ancien et de l’histoire de la bibliothèque. Médiathèque de Grand Auch 12, place Salluste du Bartas Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T09:30:00 2021-09-01T10:15:00;2021-09-01T10:15:00 2021-09-01T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Médiathèque de Grand Auch Adresse 12, place Salluste du Bartas Ville Auch lieuville Médiathèque de Grand Auch Auch