Visites découverte des oiseaux du jardin des Tuileries avec la LPO Jardin des Tuileries, 3 juin 2022, Paris.

Venez découvrir les oiseaux du jardin des Tuileries! —————————————————- La Ligue pour la Protection des Oiseaux vous propose de profiter du calme de la matinée pour découvrir les oiseaux du jardin des Tuileries et comprendre les conséquences du changement climatique sur leur milieu naturel et leur comportement. Une paire de jumelles et un guide vous seront proposés sur place pour vous permettre de mieux observer et de reconnaître les différentes espèces d’oiseaux. Deux visites d’1h30, sur réservation à partir du 9 mai jusqu’au 31 mai.

Deux visites gratuites, sur réservation, limitées à 15 personnes chacune (ouverture des réservations le 9 mai jusqu’au 31 mai).

Equipés de jumelles et d’un guide fournis sur place, un animateur vous emmène à la recherche des oiseaux du jardin et vous explique les conséquences du changement climatique sur leur mode de vie.

Jardin des Tuileries Avenue du General Lemonnier 75001 Paris Paris Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T08:00:00 2022-06-03T09:30:00