Visites découverte de la Clairière de Charmoy Clairière de Charmoy, 4 juin 2022, Mailly-le-Château.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Clairière de Charmoy

C’est un espace test de maraîchage cultivé selon les principes et l’éthique de la permaculture. Tout au long de la visite, vous pourrez découvrir l’histoire du lieu, de sa mise à disposition par des particuliers à la mise en place d’un design et d’un fonctionnement d’apports réguliers de matières organiques pour nourrir le sol et permettre sa régénération. Aujourd’hui l’espace comporte plusieurs zones : une pépinière participative, du maraîchage, des zones sauvages… Venez déambuler au gré des allées et aiguisez votre oeil ! Entre les plantes comestibles et les zones de compostages se trouveront aussi des partenaires : stands pour la monnaie locale, vente de plants issus des ateliers semis, artiste dessinateur et ses animations en direct, dégustation de produits locaux, musique, repas partagés et convivialité ! Tous ensemble, découvrons comment oeuvrer pour des jardins résilients face aux changements… **À noter** : Les bénévoles de l’association Cellula Aventure Permacole vous accueillerons pour des visites accompagnées, v**isites pouvant être interprétées en LSF,** sur le site de la Clairière de Charmoy.

Participation libre

Découvrez l’histoire, le rôle et le fonctionnement de la Clairière !

Clairière de Charmoy 13 rue d’Auxerre 89660 Mailly-le-Château Mailly-le-Château Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T11:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:00:00;2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T11:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:00:00;2022-06-05T17:00:00 2022-06-05T18:00:00