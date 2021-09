Kerlouan Kerlouan Finistère, Kerlouan Visites décalées de Meneham 2050 Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Visites décalées de Meneham 2050 Kerlouan, 11 septembre 2021, Kerlouan. Visites décalées de Meneham 2050 2021-09-11 11:00:00 – 2021-09-11 12:00:00

Le monde change, Meneham aussi. Venez découvrir les nouveautés du site et sa projection pour les 30 prochaines années. L'inénarrable Jean-Paul Lastenette, poète en bâtiment, sera votre guide. Rendez-vous sur le nouveau parking 5 étoiles du site pour une visite pleine de surprises ! +33 2 29 61 13 60 http://www.meneham.bzh/

Kerlouan 48.66777#-4.36896