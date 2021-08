Oyonnax Usine la Grande Vapeur Ain, Oyonnax Visites décalées à l’usine la Grande Vapeur Usine la Grande Vapeur Oyonnax Catégories d’évènement: Ain

Spectacle déambulatoire par La Compagnie du Bord de l’eau : « C’était au temps où Oyonnax rêvait. C’était au temps où Oyo cannelait. C’était au temps où Oyonnax ponçait. C’était au temps de la GRANDE VAPEUR ! » Visite guidée décalée de la Grande Vapeur par Juliette Pétard, docteur en Monuments Hystériques. Usine la Grande Vapeur Angle de la rue René Nicod et de la rue Anatole France, 01100 Oyonnax, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Oyonnax Ain

