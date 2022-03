Visites déambulatoires de nos nouveaux espaces d’exposition Musée de la toile de Jouy Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Musée de la toile de Jouy, le samedi 14 mai à 19:00

Soyez les premiers à découvrir ces espaces de reconstitution historique et venez vous immerger au cœur des XVIIIe et XIXe siècles. Pour vous accompagner, des médiatrices seront présentes et vous dévoileront tous les secrets de la production de la manufacture des toiles de Jouy et de son créateur Christophe-Philippe Oberkampf.

Entrée libre

A l’occasion de la Nuit des Musées, l’équipe du Musée de la Toile de Jouy est heureuse de vous présenter ses nouvelles salles d’exposition. Musée de la toile de Jouy 54 avenue Charles de Gaulle 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

