Visites de projets d'extensions de maisons individuelles, dans le cadre du Printemps du CAUE

CAUE du Tarn, 14 mai 2022, Albi.

du samedi 14 mai au dimanche 22 mai à CAUE du Tarn

* Visites en lien avec l'[exposition](https://fr.calameo.com/read/0023125511ebbacbebe51) proposée sur cette même thématique, à l’Espace Reynès, Albi. * Consultez le programme complet du [Printemps du CAUE](https://fr.calameo.com/read/002312551ed17fa4bfa9a)

Visite gratuite sur inscription auprès du CAUE

Visite de 4 projets de maisons avec extension situées à Albi. Visite en présence des architectes des projets. CAUE du Tarn 1, rue de Jarlard, 81000 Albi Albi Tarn

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T16:00:00;2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T17:30:00;2022-05-22T14:30:00 2022-05-22T16:00:00

