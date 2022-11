Visites de Nolay pour les groupes toute l’année Nolay Nolay Catégories d’évènement: Nolay

Sane-et-Loire Ces visites de Nolay sont comme un fil conducteur où se mêlent anecdotes, histoire et humour. Dans le lacis des ruelles médiévales de Nolay, vous voyagez dans le temps, même les enfants peuvent suivre !

De place en place, mieux comprendre la saga Carnot, Nolay et ses maisons à pans de bois, tant de visites attractives menées par des guides sympathiques et enthousiastes. +33 3 80 21 80 73 Nolay

