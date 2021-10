Hélette Village de Hélette Hélette, Pyrénées-Atlantiques Visites de maisons individuelles neuves ou réhabilitées Village de Hélette Hélette Catégories d’évènement: Hélette

Pyrénées-Atlantiques

Visites de maisons individuelles neuves ou réhabilitées Village de Hélette, 16 octobre 2021, Hélette. Visites de maisons individuelles neuves ou réhabilitées

Village de Hélette, le samedi 16 octobre à 14:00

Nous vous proposons la visite d’une maison en bois de 100m2, réalisée avec des matériaux biosourcés.

Gratuit. Sur inscription. Visites possibles de 14h00 à 19h00.

Journées nationales de l’architecture Village de Hélette Lieu-dit Heraitze, 64640 Hélette Hélette Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hélette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Village de Hélette Adresse Lieu-dit Heraitze, 64640 Hélette Ville Hélette lieuville Village de Hélette Hélette