Visites de l’usine Degrenne à Vire Normandie Rue Guy Degrenne Vire Normandie, jeudi 29 février 2024.

Visites de l’usine Degrenne à Vire Normandie Rue Guy Degrenne Vire Normandie Calvados

La visite dure environ 1h30 et propose un itinéraire autour des différentes lignes de production de la Manufacture DEGRENNE. Découvrez les différentes étapes de fabrication de vos couverts ainsi que des expertises industrielles uniques emboutissage profond, polissage, découpes laser, laminage …

Le voyage dans l’histoire de la Marque se poursuit dans des espaces rarement dévoilés au grand public de l’histoire architecturale de l’usine à la salle du conseil et au bureau du fondateur, Monsieur Guy Degrenne, faites l’expérience d’un voyage au cœur des 30 Glorieuses.

La visite prend fin dans l’espace boutique de la Marque. Réservation obligatoire

La visite dure environ 1h30 et propose un itinéraire autour des différentes lignes de production de la Manufacture DEGRENNE. Découvrez les différentes étapes de fabrication de vos couverts ainsi que des expertises industrielles uniques emboutissage profond, polissage, découpes laser, laminage …

Le voyage dans l’histoire de la Marque se poursuit dans des espaces rarement dévoilés au grand public de l’histoire architecturale de l’usine à la salle du conseil et au bureau du fondateur, Monsieur Guy Degrenne, faites l’expérience d’un voyage au cœur des 30 Glorieuses.

La visite prend fin dans l’espace boutique de la Marque. Réservation obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 10:00:00

fin : 2024-02-29 11:30:00

Rue Guy Degrenne Guy Degrenne Route d’Aunay

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie visite@degrenne.fr

L’événement Visites de l’usine Degrenne à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2024-02-22 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie