Visites de l'Opéra Grand Avignon 2021-11-06 11:30:00 11:30:00 – 2021-06-25 12:30:00 12:30:00 Opéra Grand Avignon – place de l'Horloge

Avignon Vaucluse EUR Tous les samedis de 11h30 à 12h30, vous êtes invités à suivre une visite guidée de l’Opéra avec présentation de son histoire, de son architecture et des différentes activités.

A partir de Novembre 2021 – hors jours fériés et période estivale. communication.opera@grandavignon.fr +33 4 90 14 26 40 http://www.operagrandavignon.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-26 par

