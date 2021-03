Visites de l’exposition « Qalqalah قلقلة : plus d’une langue » au téléphone La Kunsthalle Mulhouse, 8 mars 2021-8 mars 2021, Mulhouse.

du lundi 8 mars au vendredi 21 mai à La Kunsthalle Mulhouse

**Du lundi au vendredi de 13h00 à 15h00 (30 mn environ).**

L’équipe de médiation du centre d’art se fera un plaisir de vous appeler au numéro transmis lors de votre inscription.

**Pour réserver votre créneau, appelez le 03 69 77 66 47 ou cliquez sur le** [**lien de réservation**](https://book.timify.com/services?accountId=602be3b76b7c8510ab108803&hideCloseButton=true)

* vous n’avez pas besoin de vous inscrire ou vous connecter : cliquez sur « Réservation invité »

* n’oubliez pas d’indiquer votre numéro de téléphone dans le formulaire

**A propos de l’exposition**

Des œuvres qui se font l’écho de langues multiples, hybrides, acquises au hasard de migrations familiales, d’exils personnels ou de rencontres déracinées. Langues maternelles, secondaires, adoptives, migrantes, perdues, imposées, vulgaires, mineures, inventées, piratées, contaminées… Comment (se) parle-t-on en plus d’une langue, en plus d’un alphabet ? Comment écoute-t-on, depuis l’endroit et la langue dans lesquels on se trouve ?

Avec la participation de Lawrence Abu Hamdan, Sophia Al Maria, Mounira Al Solh, Noureddine Ezarraf, Fehras Publishing Practices, Benoît Grimalt, Wiame Haddad, Vir Andres Hera, institute for incongruous translation (Natascha Sadr Haghighian et Ashkan Sepahvand) avec Can Altay, Serena Lee, Scriptings #47 : Man schenkt keinen Hund, Ceel Mogami de Haas, Sara Ouhaddou, Temporary Art Platform (Works on Paper).

Intervention graphique : Montasser Drissi

Commissariat : Virginie Bobin et Victorine Grataloup

Gratuit, sur réservation

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse



