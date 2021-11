Rouen Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen, Seine-Maritime Visites de l’exposition Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

du samedi 11 décembre au samedi 16 avril 2022

**Visites commentées de l’exposition avec un médiateur** – Les samedis, dimanches et jours fériés à 15h – Pendant les vacances scolaires tous les jours sauf le mardi à 15h

Visite d’une heure, 3.5€ par personne, 30 personnes maximum, prise des billets le jour-même

