Visites de l’exposition Clair comme du cristal Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Visites de l’exposition Clair comme du cristal Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans, 14 mai 2022, Le Mans. Visites de l’exposition Clair comme du cristal

le samedi 14 mai à Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans

Un médiateur vous guide dans l’exposition _Clair comme du cristal_ avant d’observer et tester les propriétés des minéraux (dureté, éclat, couleur, densité).

Sans inscription

Minéralogie du Massif armoricain au musée Vert Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans 204 avenue Jean Jaurès, 72100 Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, France Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Musée Vert - muséum d'histoire naturelle du Mans Adresse 204 avenue Jean Jaurès, 72100 Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, France Ville Le Mans lieuville Musée Vert - muséum d'histoire naturelle du Mans Le Mans Departement Sarthe

Musée Vert - muséum d'histoire naturelle du Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Visites de l’exposition Clair comme du cristal Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans 2022-05-14 was last modified: by Visites de l’exposition Clair comme du cristal Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans Musée Vert - muséum d'histoire naturelle du Mans 14 mai 2022 le mans Musée Vert - muséum d'histoire naturelle du Mans Le Mans

Le Mans Sarthe