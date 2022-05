Visites de l’expo Shake your foundations Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Visites de l'expo Shake your foundations Istres, 29 juin 2022, Istres. Place Patricia Tranchand Centre d'Art Contemporain Istres

2022-06-29 10:00:00

Istres Bouches-du-Rhône Maurizio Savini développe un univers ironique et déstabilisant, qui nous interroge sur la société contemporaine. Participez à une visite immersive et à une découverte de cet univers qui pose une réflexion sur les contradictions de notre monde, avec une médiatrice culturelle du Polaris centre d’art. Artiste italien présent sur la scène artistique internationale depuis plusieurs années, Maurizio Savini a créé, pour cet événement exceptionnel, un corpus d’œuvres à la scénographie originale. +33 4 42 55 17 10 Maurizio Savini développe un univers ironique et déstabilisant, qui nous interroge sur la société contemporaine. Participez à une visite immersive et à une découverte de cet univers qui pose une réflexion sur les contradictions de notre monde, avec une médiatrice culturelle du Polaris centre d’art. Place Patricia Tranchand Centre d’Art Contemporain Istres

